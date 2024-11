Une œuvre spoliée par les nazis bientôt restituée au Musée Juif de Belgique

Un livre appartenant à la famille Andriesse, spolié par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale, a fait l’objet d’une cérémonie symbolique et d’une exposition jeudi au Musée Juif de Belgique, à Bruxelles. Une fois l’accord juridique finalisé, l’œuvre devrait rejoindre les collections du Musée.

Le livre “Armoede”, de l’écrivaine hollandaise Ina Boudier-Bakker, faisait autrefois partie de la collection du couple de mécènes et philanthropes belges juifs Elisabeth et Hugo Andriesse. “Cet objet a traversé cinq frontières depuis la guerre, avant de retrouver son chemin vers ses anciens propriétaires en Belgique”, explique le Musée.

Jeudi vers 17h00, la cérémonie a débuté, en présence de plusieurs héritiers d’Élisabeth Andriesse et de la direction générale à la Culture de la Commission européenne. La cérémonie était assortie d’une exposition éphémère: “Héritages juifs volés: le destin de la collection Andriesse”, retraçant la vie du couple. Après leur fuite de Bruxelles vers New York en 1940, la collection d’art et de textile des Andriesse a été pillée par le régime d’occupation nazi en Belgique. Une partie de la collection reste introuvable.

La curatrice de l’exposition et chercheuse au Jewish Digital Cultural Recovery Project (JDCRP), Anne Uhrlandt, a souhaité mettre en lumière l’influence du couple sur la scène culturelle belge de l’avant-guerre. “Les Andriesse, très influents et socialement respectés à Bruxelles, étaient connus pour leurs dons à diverses causes de charité, sans distinction de genre ou de religion”, a détaillé Anne Uhrlandt. “Près de 80 ans après la fin de l’Holocauste, il est temps de ramener leurs noms et leur mémoire dans leur ville d’origine.”

Plus qu’un “objet retrouvé, c’est un acte de justice envers ces noms qui méritent d’être visibilisés”, a appuyé la directrice du Musée, Barbara Cuglietta. “Si les contrats juridiques se finalisent comme prévu, le livre rejoindra effectivement la collection du musée”, s’est-elle réjouie.

Belga