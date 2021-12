Une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire aura lieu dimanche

La troisième manifestation contre l’obligation vaccinale et le Covid Safe Ticket (CST) se tiendra dimanche après-midi dans les rues de Bruxelles. Le rassemblement est fixé à 13h00 à la gare du Nord et la marche se terminera dans le parc du Cinquantenaire.

La manifestation, organisée par le collectif Belgium United for Freedom, sera encadrée par des stewards et des agents de sécurité à la tête des équipes de bénévoles. Les organisateurs ont appelé ce mercredi à conserver le caractère citoyen, pacifique et neutre voulu pour l’événement. Des moyens de comptage avec des caméras seront déployés pour l’occasion, au motif qu’ils estiment les données communiquées par voie de presse fallacieuses. Ils font notamment état de plus de 76.000 personnes pour l’acte I, sur la base d’un comptage des premières lignes et de la distance sur laquelle s’étendait le cortège. La police de Bruxelles-Ixelles avait pour rappel communiqué l’estimation de 35.000 personnes en marge de la manifestation.

M.D. avec Belga