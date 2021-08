Une nouvelle ligne de bus, tracés modifiés… : voici les changements sur le réseau Stib en septembre

La rentrée scolaire annonce plusieurs changements sur le réseau de la Stib.

La Stib annonce de nombreuses adaptations de son service de bus et de trams dès le 1er septembre prochain. Modifications d’itinéraires, création d’une nouvelle ligne de bus, suppression d’une ligne de tram et nouveaux noms d’arrêts : on fait le point sur l’ensemble des modifications qui s’annoncent pour la rentrée scolaire.

Bus 52 : Forest National >< Gare Centrale

Une nouvelle ligne de bus va faire son apparition entre la salle de concerts de Forest National et la gare de Bruxelles-Central. Cette ligne de bus, numérotée 52, desservira notamment le centre de Forest, le quartier Bervoets, la place de Rochefort, la Barrière de Saint-Gilles, la Porte de Hal et les Marolles. Cette ligne de bus circulera tant en journée qu’en soirée.

Bus 27 : Pléiades >< Trône

Jusqu’à présent, la ligne de bus 27 avait une fréquentation variable selon les tronçons : élevée entre Andromède et Merode, plus faible entre Merode et Chapelle, et à nouveau élevée entre le quartier des Marolles et la Gare du Midi. Avec en prime un tracé semblable à des itinéraires déjà en place, comme le métro 1-5 et le bus 22.

La Stib modifie donc l’itinéraire de ce bus : elle prolonge désormais la ligne jusqu’à Pléiades du côté de Woluwe-Saint-Lambert, mais la limite jusqu’à Trône, à Bruxelles. Le tronçon entre les Marolles et la gare du Midi sera désormais assurée par le bus 48 (voir ci-dessous) et le tronçon Luxembourg-Grand Sablon reste desservi par le bus 95, précise la société bruxelloise de transports en commun.

Bus 48 : Anneessens >< Decroly

L’itinéraire de la ligne de bus 48 a été simplifié entre Rochefort et la Porte de Hal pour permettre aux passagers de rejoindre plus facilement la gare du Midi et le centre de Bruxelles. La nouvelle ligne de bus 52 reprendra pour sa part le trajet entre la place de Rochefort et la Porte de Hal, via la Barrière de Saint-Gilles.

La ligne est également renforcée entre les Marolles et la gare de Bruxelles-Midi grâce à ce nouveau tracé. Le terminus est enfin prolongé, jusqu’à Anneessens.

Bus 83 : Val Maria >< Gare de Berchem

Pour permettre une meilleure optimisation des trajets avec la ligne de bus 87 qui traverse déjà Ganshoren et la ligne de tram 9, aux abords de Jette, la Stib bouleverse l’itinéraire de sa ligne de bus 84 et la transforme pour devenir la ligne 83. Cette nouvelle ligne sera ainsi prolongée depuis le Heysel jusque Val Maria, via le Palais 12, Esplanade, la chaussée Romaine, De Wand et l’avenue de Versailles. De l’autre côté, la ligne poursuivra sa route jusqu’à la gare de Berchem-Sainte-Agathe.

Bus 86 : Bockstael >< Machtens

La ligne de bus 86 (qui passera du vert au bleu foncé) transforme radicalement son itinéraire. Son départ ne se fera plus de la Gare Centrale, mais bien de Bockstael, à Laeken. Les bus desserviront alors le bas de Laeken et le quartier de Tour & Taxis pour remonter Molenbeek via Ribaucourt et Étangs Noirs. Le bus retrouvera son trajet habituel à partie depuis la place Duchesse de Brabant, jusqu’à Machtens.

Bus 89 : Westland Shopping >< Gare Centrale

Le bus 89 (qui passera de l’orange au vert clair) reprend une partie de l’ancien itinéraire du bus 86 puisqu’il partira désormais de la Gare Centrale pour traverser le centre-ville via De Brouckère, Dansaert et Porte de Flandre. La ligne poursuivra son itinéraire habituel à partir de la place Duchesse de Brabant pour se rendre jusqu’au Westland Shopping Center.

Tram 32 : supprimé

La ligne de tram 32, qui était uniquement exploitée en soirée entre Drogenbos Château et Da Vinci, va être supprimée dès le 1er septembre. La Stib conseille donc d’utiliser le tram 82 entre la gare de Berchem-Sainte-Agathe et Drogenbos, ainsi que la ligne de bus 52 (voir ci-dessus) pour rejoindre le centre-ville.

Nouveaux noms d’arrêt

La Stib avait par ailleurs annoncé la féminisation de nombreux noms d’arrêt. Ces nouveaux noms prendront effet dès le 1er septembre prochain.

L’arrêt Outre-Ponts devient l’arrêt Marie-Christine (tram 62, 93, bus 57 et N18)

L’arrêt Stallaert devient l’arrêt Marie Depage (bus 60 et N10)

L’arrêt Demunter devient l’arrêt Audrey Hepburn (bus 13 et 88)

L’arrêt Ypres devient l’arrêt Marguerite Duras (tram 51)

En prime, d’autres arrêts changeront de nom :

L’arrêt Rubens devient l’arrêt Gallait (tram 55)

L’arrêt Berchem Station devient l’arrêt Gare de Berchem (tram 82, bus 83, 87 et N16)

L’arrêt Drogenbos Château devient l’arrêt Drogenbos (tram 82)

Gr.I. – Photo de couverture : Belga/Laurie Dieffembacq – Cartes : Stib