Une nouvelle fresque signée Nicolas Pitz s’ajoute au parcours BD dans le parc de la Senne

La Ville de Bruxelles a inauguré mercredi une nouvelle fresque de son parcours BD dans le parc de la Senne, dans le quartier Nord. Réalisée par l’auteur de bande dessinée bruxellois Nicolas Pitz, cette 74e œuvre s’inspire des habitants et du quartier à la suite d’un processus participatif mené avec une trentaine de jeunes.

Depuis plus de trente ans, le parcours BD met en valeur le neuvième art dans l’espace public bruxellois. Réparties dans le centre-ville, à Laeken, Haren, Neder-Over-Heembeek et dans le quartier européen, les fresques rendent hommage aussi bien aux grands classiques qu’à des créations contemporaines.

Le projet inauguré mercredi a été développé avec le soutien du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers. Une trentaine de jeunes du quartier ont participé à des ateliers durant lesquels ils ont exprimé leur vision de leur environnement à travers des collages. Ces réalisations ont ensuite inspiré Nicolas Pitz pour concevoir la fresque.

“L’art et les habitants se renforcent mutuellement. Ensemble, ils donnent un visage à leur quartier et contribuent à construire la ville de demain“, a souligné l’échevin bruxellois Frederik Ceulemans (Anders) lors de l’inauguration. Il a souligné que l’œuvre raconte le quartier à travers le regard de ses jeunes habitants et qu’elle enrichit durablement l’espace public.

Nicolas Pitz s’est pour sa part réjoui de ce travail mené avec les jeunes et les acteurs du quartier. L’auteur a dit espérer que les habitants se reconnaîtront dans cette fresque et se l’approprieront au quotidien. Connu pour raconter des histoires en bande dessinée, il a expliqué avoir cette fois glissé dans son dessin “de petites histoires” et des détails cachés que les passants pourront découvrir au fil de leurs observations.

Belga – Photo : Facebook/Geoffroy Coomans de Brachène