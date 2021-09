Une nouvelle fresque à Laeken pour fêter les 30 ans du Parcours BD

Créé en 1991, le Parcours BD célèbre sont 30e anniversaire cette année. À cette occasion, une nouvelle fresque conçue par l’autrice bretonne Elodie Shanta a été inaugurée.

La fresque se trouve à l’angle de la place Bockstael et de la rue Laneau à Laeken. Elodie Shanta a repris des caractéristiques laekenoises mises en avant par les habitants lors d’un événement participatif. L’œuvre est surnommée “Après-midi Place Bockstael” et représente également la diversité.

“M ettre en valeur la BD est venue spontanément “

Le Parcours BD compte aujourd’hui 63 fresques dessinées disséminées dans le Pentagone, à Laeken et à Haeren. Plusieurs auteurs et personnages de la bande dessinée sont mis à l’honneur via ces fresques. La première fresque, intitulée “Broussaille”, a été instituée en 1991 sous l’impulsion de Michel Van Roye, Échevin de la Propreté Publique et de l’Affichage. « Des publicitaires m’avaient demandé de pouvoir poser un panneau d’affichage sur un pignon proche de la Grand Place, ce qui m’a paru inacceptable. D’où une réflexion sur ce qui était possible pour améliorer ces vilains pignons, et l’idée d’en profiter pour mettre en valeur la BD est venue spontanément et s’est concrétisée en bonne collaboration avec le Centre belge de la BD. La présence de la BD en rue a certainement renforcé le statut de capitale de la BD de Bruxelles » explique Michel Van Roye.

Un nouveau site internet

Un QR code sera apposé sur chaque fresque pour permettre d’accéder au nouveau site web de Parcours BD : www.parcoursBD.brussels. Le but du site est de mettre à disposition une information complète sur le Parcours BD, les fresques et leurs auteurs.

■ Reportage de Bernard Denuit, Morgane Van Hoobrouck et Raphael Sossa