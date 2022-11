Une nouvelle boutique solidaire de la Croix-Rouge ouvre ses portes à Etterbeek

À Etterbeek, la Croix-Rouge inaugure sa nouvelle Vestiboutique. Les vêtements proviennent de dons et leur vente permet d’offrir des repas aux personnes sans abris.

Moment d’émotion, ce samedi matin, dans la maison occupée par la Croix-Rouge d’Etterbeek. On y inaugure la toute nouvelle Vestiboutique, une boutique solidaire. Les recettes serviront aux différentes actions sociales de l’association.

Dans un premier temps, la nouvelle Vestiboutique ouvrira tous les samedis. Un jour idéal pour y faire ses emplettes ou déposer des dons. “On a une grande dynamique ici. On est passés de 30 volontaires à 120, en deux ans. On a cet élan de solidarité qui se met en place, pour développer ce qui est secours, mais aussi tout ce qui social sur le terrain“, se réjouit Olivier Coppens, président de la Croix-Rouge d’Etterbeek.

Les recettes de la boutique serviront à financer les repas distribués, lors de la maraude hebdomadaire de la Croix-Rouge. Le CPAS d’Etterbeek vient d’ailleurs de financer, au rez-de-chaussée de la boutique, cette cuisine flambant neuve. L’association a toujours pu compter sur le soutien de la commune : “On a pour mission d’essayer de soutenir le plus possible les acteurs de terrains qui complètent l’action du CPAS. Force est de constater que la Croix-Rouge se développe de plus en plus dans des projets d’actions sociales, au bénéfice de la population précarisée“, justifie Arnaud Van Praet (MR), le président du CPAS d’Etterbeek.

Il y a 30 ans, à Etterbeek, on ne comptait qu’une dizaine de sans-abris. Aujourd’hui, on en recense une centaine, dont des femmes et des enfants. Les différentes actions de la Croix-Rouge sont plus que jamais indispensables, face à l’augmentation de la précarité dans la société.

■ Reportage de Diane Warland, Charles Carpreau et Hugo Moriamé