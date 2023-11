Des associations lancent un mémorandum pour la jeunesse : “On parle d’urgence sociale”

Plusieurs associations et syndicats ont lancé un mémorandum “Jeunesse unie”, pour porter des revendications en vue des élections de 2024. Une action est d’ailleurs organisée ce vendredi. Nel Van Slijpe, responsable national des jeunes du CSC, était l’invité du 12h30.

Dans ce mémorandum, il est question d’urgence sociale pour la jeunesse. Suite à l’observation sur le terrain, Nel Van Slijpe confie : “Il y a une urgence sociale sur plusieurs niveaux, notamment liée aux crises qui ont frappé le pays et particulièrement la jeunesse, comme le Covid ou encore la crise énergétique.”

En effet, selon une récente étude de la Fédération des Étudiants Francophones, 80 000 étudiants francophones n’ont pas de quoi subvenir à leurs besoins primaires. De plus, on aperçoit une explosion des contrats de jobiste, avec plus de 400 000 étudiants, qui malgré leur emploi n’arrivent pas à survivre, et cela a un impact évident sur la réussite de leurs études.

Le CSC cible surtout la défense des jeunes âgés de 15 à 35 ans. “L’important, c’est surtout d’avoir de la stabilité dans la société ou non, et aujourd’hui, de plus en plus ont du mal à l’atteindre. Les premiers CDI sont aujourd’hui autour de 28- 29 ans”, confie le responsable CSC.

Des différences hommes-femmes sont également présentes chez les jeunes. “Au niveau de ceux qui ont été exclus de la sécurité sociale, il y a plus de femmes. On n’a pas une vue sur l’ensemble des chiffres, mais beaucoup de statuts précaires sont d’abord occupés par des femmes”, rajoute-t-il.

■ Interview de Nel Van Slijpe, responsable national des jeunes du CSC, au micro de Jim Moskovics et Adeline Bauwin