Une manifestation nationale aura lieu à Bruxelles le 26 février contre la guerre en Ukraine

À ce jour, une trentaine d’organisations ont déjà répondu à l’appel. Des manifestations sont attendues dans plusieurs capitales européennes le même jour. Concernant Bruxelles, le rassemblement partira à 13h de la gare du Nord. La plateforme ‘Europe for Peace and Solidarity’ rappelle à Belga : “la guerre doit cesser pour éviter de nouvelles effusions de sang. L’escalade continue de la logique de guerre, aussi depuis la Belgique et les pays européens, a des conséquences toujours plus désastreuses et potentiellement apocalyptiques vu la menace nucléaire qui continue de grandir.”

En effet, les organisations s’inquiètent des : “conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre et des contre-mesures prises, qui expliquent en grande partie la crise énergétique, la hausse des factures et l’inflation.”