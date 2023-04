Une lettre ouverte appelle à repenser l’aide et les soins de santé de première ligne

Repenser l’aide de première ligne aux soins de santé : c’est l’objet d’une lettre ouverte publiée dans le Brussels Studies. Elle a été co-signée par plusieurs associations, dont l’ASBL Lama, où Éric Husson est chargé de projet. Il était l’invité du 12h30 pour en parler.

Les personnes les plus précarisées n’ont pas toujours accès aux services de soins de santé existants. Cela concerne notamment les sans-abris, les usagers de drogues, les travailleur.euses du sexe ou les personnes migrante et exilées.

Il est difficile de quantifier le phénomène : “On parle souvent de ‘public invisibilisé’. Si on prend, par exemple, Bruxelles, on a à peu près 5.000 personnes en situation de sans-abrisme dans le dénombrement. (….) C’est compliqué d’avoir des chiffres, parce qu’on peut produire des chiffres à partir du public avec lequel on est en contact. Il y a une partie du public qui n’est pas encore contact avec les services et qu’on rencontre quand on va avec une équipe mobile dans un squat à Bruxelles“, explique Éric Husson.

Une partie du travail de l’ASBL Lama consiste à essayer de “nouer du contact” et de les accompagner. “Parfois ce public, c’est des groupes de 15 à 30 personnes qui n’ont pas eu de contacts préalables avec des services sociaux ou avec des CPAS. Ce sont vraiment des gens qui vivent en sous-marins“, rapporte-t-il.

Pour faciliter le travail des travailleurs de terrains, la lettre demande plus de temps, de moyen et une capacité à piloter le changement. Cet appel intervient dans un contexte post-crise sanitaire, qui a aggravé la situation de nombreux patients.

Le Plan social-santé intégré a été mis en place par le gouvernement bruxellois en ce sens. Il est “ambitieux”, pour Éric Husson, mais il reste du travail : “On a une perspective qui est encourageante, mais il y a des défis importants à relever en région bruxelloise. Il faudra s’atteler, dans les prochaines législatures, à continuer cet effort pour soutenir l’accessibilité à Bruxelles”.

■ Interview de Éric Husson, chargé de projet à l’ASBL Lama, réalisée par Jim Moskovics