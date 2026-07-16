Une journée chaude et ensoleillée avant une baisse progressive des températures

Le temps sera chaud et ensoleillé jeudi avec des maxima de 24°C à la Côte, 26°C en haute Ardenne et de 28°C à 30°C dans la plupart des autres régions, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Quelques averses se développeront toutefois dans l’après-midi au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans la soirée et durant la nuit, le risque d’averses orageuses sera maintenu sur la moitié sud-est du pays. Le temps restera généralement sec avec un ciel peu à partiellement nuageux dans les autres régions. Les minima seront compris entre 15 et 19°C.

Vendredi, le sud-est de la Belgique sera encore concerné par des averses orageuses, tandis que le temps restera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux dans les autres régions. Les maxima varieront entre 22 et 27°C.

Les passages nuageux alterneront avec des éclaircies parfois assez larges ce week-end, notamment dimanche. Les températures vont également baisser. Le temps sera généralement sec et les maxima proches de 22°C dans le centre du pays.

Belga