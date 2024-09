Une fréquentation en hausse à l’aéroport de Bruxelles cet été

Près de 5 millions de personnes ont transité par l’aéroport de Bruxelles en juillet et en août, un total en hausse de 6% par rapport à la même période de 2023. De quoi satisfaire les responsables de Brussels Airport, qui évoquent “un véritable succès”.

Les mois de juillet et août ont été assez similaires avec 2,5 millions de voyageurs le premier mois et 2,4 millions le second. “Les vacances d’été ont démarré en trombe dès juillet, avec un nombre de passagers particulièrement élevé”, commente la Brussels Airport Company. “Cette dynamique s’est maintenue en août, qui affiche à son tour de solides résultats. Avec 2.415.871 passagers ayant transité par Brussels Airport, le mois d’août enregistre une croissance de 7% par rapport à la même période en 2023.”

Le nombre de vols passagers a augmenté de 4,7% par rapport à août 2023. Avec une moyenne de 151 passagers par vol, soit trois de plus qu’un an auparavant, le mois d’août a presque atteint le record absolu de passagers par vol (152), établi en juillet de cette année. Durant ce huitième mois de l’année, les trois destinations les plus populaires restaient l’Espagne, la Turquie et la Grèce. L’Italie et le Maroc progressent, se classant respectivement aux 4e et 5e places. Ces destinations sont suivies par l’Allemagne, les États-Unis, le Portugal, la France et le Royaume-Uni. Les volumes de fret aérien à Zaventem ont diminué de 3% le mois dernier, atteignant un total de 47.500 tonnes. Le volume de fret global a connu une baisse similaire, totalisant environ 56.500 tonnes.

