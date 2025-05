Chloé Vercruysse (IEB) : “Il faut regarder le budget qu’il reste à dépenser pour le métro 3 plutôt que ce qu’on a dépensé”

Que faire avec le métro 3? La question reste sur toutes les lèvres et l’absence de gouvernement de plein exercice, les projets sont bloqués. Plusieurs associations, comme InterEnvironnement Bruxelles, s’opposent toujours à cette prolongation. Chloé Vercruysse, chargée de mission chez IEB, était une des invitées de Bonjour Bruxelles.

Pour les associations de défense du patrimoine, le projet de prolongation du métro n’a pas de sens, même du côté sud entre Albert et Gare du Nord. “Il est urgent de stopper ce métro pour rendre le quartier Stalingrad aux habitants et de développer la mobilité vers Evere, explique Chloé Vercruysse. On ne doit pas considérer les coûts dépensés, mais regarder ce qu’il reste encore à dépenser. Le travail n’est pas perdu.é

Pour IEB, il faut regarder le budget dans sa globalité. ” La conversion en métro sud, selon les derniers chiffres, on est à 1,5 milliard d’euros et on devrait payer 721 millions pour cette législature-ci. Actuellent, on est à un tiers de l’argent dépensé. On devrait penser plutôt à ce qu’on doit encore dépenser plutôt que ce qu’on a déjà dépensé.”

Un concours de réaffectation pour la station Toots Thielemans avait été lancé. De multiples propositions ont été recueillies. ‘Il est déjà possible de se connecter à l’infrastructure puisqu’on a deux lignes de tram. Avant il y en avait trois. Et ensuite, on a un projet de piscine et un projet de terrain de jeux couvert pour les enfants du quartier.”

IEB espère un nouveau gouvernement rapidement pour que des décisions soient prises concernant ce métro 3.

■ Interview de Chloé Vercruysse, chargée de mission pour Inter Environnement Bruxelles par Michel Geyer.