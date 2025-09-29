Une femme placée sous mandat d’arrêt pour tentative de double meurtre à Bruxelles-Nord

La femme interpellée lundi 22 septembre en gare de Bruxelles-Nord pour avoir tenté d’étrangler deux femmes avec un foulard a été placée sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Elle est poursuivie pour tentative de meurtre et port d’arme circonstancielle.

Selon les premiers éléments, l’incident s’est produit lundi dernier vers 17h40. La suspecte aurait tenté d’étrangler deux femmes avec un foulard avant d’être rapidement maîtrisée par la police et arrêtée. Les deux victimes ont été prises en charge, mais l’état de leurs blessures n’a pas été précisé.

Dimanche, la police fédérale avait diffusé un avis de recherche afin d’identifier l’une des victimes. Quelques heures plus tard, celle-ci a finalement été identifiée, a confirmé le ministère public.

Le mobile de la suspecte reste inconnu à ce stade. Le parquet de Bruxelles poursuit l’enquête pour déterminer les circonstances exactes des faits et l’éventuelle motivation de l’auteure présumée.

Belga