Une exposition sur les “zoo humains” à l’AfricaMuseum invite les visiteurs à la réflexion

L’exposition temporaire “Zoo humain. Au temps des exhibitions coloniales” a été présentée lundi au musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, en présence du Secrétaire d’État à la Politique scientifique Thomas Dermine. Le musée invite les visiteurs à réfléchir sur l’impact de ce phénomène historique.

L’exposition met en lumière l’histoire d’hommes, de femmes et d’enfants venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique, exhibés en Occident, notamment dans le cadre des expositions universelles et coloniales. Ce fut le cas lors de l’Exposition internationale de Bruxelles en 1897 et de sa section congolaise organisée à Tervuren, qui est d’ailleurs à l’origine du Musée du Congo, qui sera érigé en 1898 (aujourd’hui AfricaMuseum).

Le parcours comprend plus de 500 documents et montre comment ces événements ont formé le regard de l’Occident sur les populations colonisées, utilisées tour à tour comme instruments de propagande, objets d’étude et sources de divertissement.

Le phénomène des zoo humains a en effet fasciné pas moins d’un milliard et demi de visiteurs et a concerné près de 35.000 “figurants” victimes à travers le monde. Certains n’ont pas survécu.

>> L’exposition “Zoo humain. Au temps des exhibitions coloniales” est à voir jusqu’au 6 mars 2022 à l’AfricaMuseum de Tervuren.

■ Reportage de Bernard Denuit, Yannick Vangansbeek et Christine Dooms