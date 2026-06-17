Anderlecht : deuxième explosion rue des Mégissiers en un mois, la déflagration est due un cocktail Molotov

Un cocktail Molotov a été lancé dans la nuit de mardi à mercredi contre une habitation de la rue des Mégissiers à Anderlecht, a indiqué mercredi la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information des pompiers de Bruxelles. Aucun blessé n’est à déplorer. Un incident similaire s’est déjà produit dans la même rue.

Les services de secours ont été appelés vers 04h35 pour une explosion suivie d’un incendie dans cette rue anderlechtoise. À leur arrivée sur place, le feu était déjà éteint. Les pompiers ont néanmoins constaté des dégâts à la porte d’entrée du bâtiment ainsi qu’une légère propagation de fumée à l’intérieur de l’habitation.

“Cette nuit, aux environs de 4h30, nos équipes ont été appelées pour un cocktail Molotov qui aurait été jeté sur une habitation de la rue des Mégissiers, à Anderlecht. L’incident n’a fait aucun blessé“, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi.

La police n’a pas souhaité fournir davantage de précisions. “Dans l’intérêt de l’enquête en cours, aucun autre commentaire ne sera communiqué“, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier le ou les auteurs.

La rue des Mégissiers avait déjà été le théâtre d’un incident similaire dans la nuit du 4 au 5 juin. Une habitation y avait alors été visée par un cocktail Molotov. Selon la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), les habitants avaient réussi à éteindre eux-mêmes le début d’incendie avant l’arrivée des secours. Aucun blessé n’avait été recensé et une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances des faits.

Belga