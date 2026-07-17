Une élue Groen dénonce un DJ set lié à Tomorrowland près du bâtiment OXY

Le DJ set s’inscrivait dans le cadre de la “Belgian Journey”, une série d’animations organisées à Bruxelles pour les détenteurs d’un billet Global Journey du festival Tomorrowland.

La conseillère communale Groen à la Ville de Bruxelles, Lotte Stoops, a demandé jeudi l’annulation du DJ set que Tomorrowland organisait sur la place de la Monnaie, deux jours après le grave accident survenu sur le chantier du bâtiment OXY, dont l’arrière donne sur cette place. La plateforme citoyenne Platform Pentagone a également dénoncé la tenue de l’événement, qu’elle qualifie de “honteux” et “obscène“.

> Deux jours après l’incendie, un DJ set organisé au pied du bâtiment OXY: “Honteux, obscène”

Le DJ set s’inscrivait dans le cadre de la “Belgian Journey”, une série d’animations organisées à Bruxelles pour les détenteurs d’un billet Global Journey du festival Tomorrowland. Selon Bruzz, la prestation a débuté par une minute de silence en hommage aux six victimes de l’incendie survenu mardi sur le chantier de l’OXY. Le porte-parole de Tomorrowland a précisé que la musique était diffusée à un volume réduit.

Selon Lotte Stoops, l’événement aurait dû être déplacé après l’accident mortel. “Cela témoigne d’un manque de respect envers les six familles, qui sont toujours en plein deuil, de voir une fête organisée à l’endroit où leurs proches ont perdu la vie”, estime l’élue Groen.

La conseillère communale a appelé le bourgmestre de la Ville de Bruxelles à interrompre le DJ set et, si nécessaire, à lui trouver un autre lieu. “La Belgique est en deuil et l’endroit où cette catastrophe s’est produite doit permettre à chacun de venir y témoigner son soutien dans la sérénité“, plaide-t-elle.

Un concert surprise de la DJ belge Charlotte de Witte, prévu vendredi entre 19h00 et 20h00 au niveau de la Bourse, a, lui, été annulé. La Ville de Bruxelles et les organisateurs ont pris cette décision “de commun accord“, par respect pour les familles des victimes de l’incendie meurtrier sur le chantier de l’OXY.

Les autres activités prévues dans le cadre de la Belgian Journey à Bruxelles sont, elles, maintenues.

Belga