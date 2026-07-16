Une consultante à 1.200 euros par jour pour le cabinet de Dirk De Smedt? Le gouvernement dit non

Le projet de recrutement externe d’une consultante à 1.258,95 euros par jour par Dirk De Smedt n’a pas été approuvé par le gouvernement bruxellois et devra être rediscuté.

La demande du ministre bruxellois des Finances, Dirk De Smedt (Anders), fait grincer des dents. Selon les informations révélées ce matin chez Le Vif, le libéral souhaite faire appel à Sophie A., senior en gestion de projets et de programmes informatiques, qui coûterait 1.258,95 euros par jour, TVA comprise, jusqu’en juin 2029, avec un maximum de 650 jours de travail. Il s’agit d’un marché public de 818.320 euros entre 2026 et 2029.

La mission principale de cette consultante consisterait à “organiser les grandes plateformes numériques communes de la Région” et à “conseiller et accompagner le cabinet du ministre De Smedt​”.

Le Vif précise que, officieusement, Sophie A. travaille déjà pour le cabinet (avec une adresse mail gouvernementale et une signature de “conseillère”). Sur le papier, il s’agit d’une employée d’IRISnet en contrat à durée déterminée, temporairement “détachée” auprès du cabinet.

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Cette dépense serait financée par Paradigm, l’administration régionale chargée de la transition numérique et de l’informatique. Elle serait donc imputée au budget informatique régional plutôt qu’à celui du cabinet.

Certains partenaires de la majorité voient cette demande d’un très mauvais œil, sachant que le gouvernement bruxellois s’est engagé à se serrer la ceinture, principalement via les recrutements et la diminution des effectifs des cabinets politiques. Ils estiment aussi que, ce faisant, Dirk De Smedt contournerait ce moratoire sur le personnel régional.

Le cabinet du ministre assure que ce “recrutement externe” est nécessaire pour mener à bien sa réforme de l’administration et que le tarif est conforme au marché.

Ce jeudi, Dirk De Smedt a soumis sa demande (l’inspection des finances a déjà donné son aval) au gouvernement au conseil des ministres qui a lieu au Château de Val Duchesse. Le Vif écrit qu’elle n’a finalement pas été approuvée par le gouvernement et que cette demande devra faire l’objet de discussions ultérieures.

BX1 – Photo : Belga Image