Une coalition syndicats-société civile en action contre le projet de loi Van Quickenborne

Une coalition mêlant syndicats et société civile mènera une double action le 7 juin contre le projet de loi “anti-casseurs” du ministre Vincent Van Quickenborne.

Le 7 juin, un projet de loi, qui vise à rendre la justice “plus humaine, plus rapide et plus ferme”, sera présenté devant la Commission Justice de la Chambre par le ministre V. Van Quickenborne. Un article du texte permet à un juge d’imposer une interdiction de manifester en complément d’une peine prononcée pour une série d’infractions commises lors d’un “rassemblement revendicatif”. Un projet qui n’est pas du tout pour une coalition composée de syndicats et de la société civile. Elle prévoit de mener une double action le 7 juin pour s’opposer au projet de loi “anti-casseurs” du ministre

En plus de la FGTB, on retrouve la CSC, la CGSLB, ainsi que des organisations telles que Greenpeace, La Ligue des Droits humains, Solidaris, le CEPAG, PAC, le MOC, FOS, Progress lawyers network, le Ciré, Soralia, Lattitude jeunes, Esenca et Liages.

Cette interdiction judiciaire de manifester pourrait nuire à l’action syndicale et à la liberté d’expression des mouvements sociaux, selon la coalition. Ils citent l’exemple des militants syndicaux pacifistes impliqués dans le conflit social chez Delhaize. De plus, les syndicats expriment leur préoccupation concernant le sort de 14 militants de Greenpeace poursuivis pour une action “pacifiste” dans le port de Zeebrugge en avril dernier. Ils dénoncent le fait que l’imposition d’une interdiction de manifester à ces personnes reviendrait à réduire au silence les militants de la cause environnementale, ainsi que tous les mouvements progressistes défendus par la société civile.

Le premier rassemblement aura lieu à 9h devant le tribunal de Bruges où se tiendra le procès des 14 militants de Greenpeace, tandis que le second se déroulera à 10h devant le cabinet du ministre Van Quickenborne, à Bruxelles. Des responsables des secteurs associatifs et syndicaux prendront la parole lors de ces manifestations.

Belga