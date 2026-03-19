Une “Cité de la Santé” en projet dans la zone Érasme à Anderlecht

Une “Cité de la Santé” va être créée dans la zone Érasme à Anderlecht, a indiqué jeudi citydev.brussels, en charge du développement urbanistique de la région de Bruxelles-Capitale. Une convention de partenariat a été conclue avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (HUB) pour, dans un premier temps, définir une vision commune du développement de la zone et assurer la cohérence de la programmation.

Le projet s’inscrit dans la continuité du développement du campus Érasme de l’ULB, qui constitue déjà un pôle hospitalier et académique important, regroupant plusieurs facultés et structures liées à la santé, appelé à se renforcer dans les prochaines années.

La création, en 2021, du HUB, issu du regroupement de l’hôpital Érasme, de l’Institut Jules Bordet et de l’Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, s’inscrit également dans cette dynamique de structuration d’un pôle de santé intégré.

“La ‘Cité de la Santé’ d’Érasme a vocation à renforcer l’attractivité de Bruxelles en matière de recherche, d’innovation médicale et de soins de santé, tout en favorisant l’intégration urbaine et le développement économique de la région”, a déclaré le CEO de citydev.brussels, Benjamin Cadranel.

Citydev.brussels, qui développe des surfaces dédiées à la recherche et à l’innovation, dispose de deux parcs d’activités économiques à proximité immédiate de la zone Érasme. L’agence souhaiterait y favoriser l’implantation de nouveaux investissements dans le secteur des sciences de la vie.

“Ce partenariat autour du campus Érasme marque une étape importante dans le développement d’un pôle de santé et d’innovation d’envergure pour Bruxelles”, a ajouté la rectrice de l’ULB, Annemie Schaus, évoquant un projet structurant au service de la formation, de la recherche et de la qualité des soins.

Aucun calendrier précis ni enveloppe budgétaire n’ont été communiqués à ce stade.

Belga