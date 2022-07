Manifestation pour bloquer l’indexation des loyers à 2% : le gouvernement ne trouve pas d’accord

À l’initiative du Syndicat des Locataires, les manifestants se sont rassemblés devant le siège du gouvernement bruxellois, réuni ce jeudi pour discuter d’une nouvelle proposition de blocage de l’indexation des loyers.

“Il est nécessaire que les ministres concernés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale comprennent l’importance et l’urgence de limiter l’indexation des loyers à 2%“, a communiqué le Syndicat des Locataires. “Il faut que les partis Défi et Open-VLD ne s’opposent plus à ce blocage et comprennent que tous les ménages bruxellois, à faibles revenus, n’habitent pas forcément des logements publics ou sociaux“.

L’indexation est à 8%

Le Syndicat soutient que le montant des loyers est déjà bien au-delà de l’indexation des revenus. “Actuellement, l’indexation des loyers est d’un peu plus de 8%. Dans un avenir proche, certains parlent d’une indexation à 10%. Des locataires doivent, déjà, assumer un 13e mois de loyer. Avec le temps qui passe, cette indexation est exponentielle. Nous redoutons les mois à venir“, a-t-il déclaré.

“Contrairement aux multiples hausses de prix que nous subissons actuellement, on ne peut se serrer la ceinture en matière de logement. Il est inimaginable de se séparer d’une pièce de son appartement pour en réduire le loyer. C’est pourquoi les biens immobiliers loués ne peuvent être sujets aux augmentations, comme n’importe quel autre produit de consommation. De plus, les locataires sont prisonniers des hausses de loyers, car ils ne peuvent déménager ni sans difficultés ni sans frais“, a insisté le Syndicat.

Proposition rejetée au gouvernement

Dans le même temps, le gouvernement bruxellois, réuni ce jeudi, a débattu d’une troisième proposition de la secrétaire d’État bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou (PS) autour d’un blocage de cette indexation des loyers. Jusqu’ici, DéFI et l’Open VLD s’étaient opposés aux deux premières propositions de la secrétaire d’État.

Dans ce nouveau projet, Nawal Ben Hamou souhaitait baser le système d’indexation sur l’indice moyen de consommation sans les produits énergétiques, des produits (électricité, gaz…) qui font largement grimper cet indice, de l’année précédente. Cela permettrait au locataire de ne pas être touché une deuxième fois par la hausse des prix de l’énergie.

Mais selon plusieurs informations, annoncées par La Libre et L’Écho et confirmées à bonne source, cette nouvelle proposition a de nouveau été rejetée par DéFI et l’Open VLD. Le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) souhaiterait plutôt un système au cas par cas en fonction des revenus des locataires. Et le dossier reste donc sur la table du gouvernement bruxellois, alors que la secrétaire d’État souhaite trouver un compromis d’ici au 21 juillet et les vacances parlementaires.

Gr.I. avec Belga

■ Reportage de Pierre Beaudot, Béatrice Broutout et Stéphanie Mira.