Une balade sonore dans la capitale célèbre l’art et le matrimoine: “Toute une création pour que vous soyez guidé de A à Z

C’est une aventure immersive et auditive, un podcast qui s’écoute sur un parcours de plusieurs kilomètres et qui célèbre l’art et le matrimoine. Au programme : musique, poésie ou encore des histoires et des interviews.

C’est à Porte de Hal que commence notre balade, avec le scan d’un QR code, collé sur un poteau, ou en se rendant sur son application de podcast préférée. “On met les écouteurs et on démarre“, nous explique Capucine Molitor, poétesse chez Kimia Studios. “Ce qui est intéressant, c’est qu’après il n’y a plus rien à faire. On se fait guider de Porte de Hal à Sainte-Catherine“, ajoute-t-elle.

Dans les oreilles, de la musique, des œuvres et Bruxelles en filigrane. C’est une découverte inattendue et un podcast qui bouleverse les codes. C’est touristique, mais pas seulement : “On apprend des choses sur l’espace public, le féminisme, le street-art, le graffiti et enfin, c’est un objet artistique puisqu’il y a des créations sonores à l’intérieur, des déclamations de poèmes et toute une création pour que vous soyez guidé de A à Z, en ne regardant plus votre téléphone“, décrit Capucine Molitor.

■ Reportage de Fanny Rochez