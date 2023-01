Une année 2022 positive pour les hôtels bruxellois mais une fréquentation plus faible qu’en 2019

Le taux d’occupation des hôtels bruxellois a dépassé la moyenne annuelle durant le mois de décembre.

Selon la Brussels Hotel Association (BHA), l’organisation représentant la majeure partie du secteur hôtelier bruxellois, et visit.brussels, l’agence régionale en charge du tourisme dans la capitale, l’année 2022 a été celle du retour des touristes dans la capitale, après deux années perturbées par le Covid-19.

Le taux d’occupation moyen des hôtels bruxellois a été de 58,7% en 2022. En décembre, cette moyenne est même montée à 63,2%, rapporte la BHA. Cela reste toutefois loin du taux de fréquentation affiché durant l’année (record) de 2019 : 74,6%.

L’association des hôteliers explique ce taux de fréquentation plus faible par un premier semestre toujours miné par la crise sanitaire et les restrictions de voyage suite à la pandémie. Les chiffres se sont ainsi améliorés au second semestre, précise la BHA.

Optimiste pour 2023

Visit.brussels, pour sa part, signale que les chiffres sont plus particulièrement meilleurs durant les week-ends et que ce sont principalement les touristes des pays voisins, la France en tête, qui ont décidé de réserver pour visiter la capitale. Le retour du tourisme d’affaires reste toutefois timide, ce que confirme la BHA en signalant des taux de fréquentation plus faibles durant la semaine.

L’agence bruxelloise se veut optimiste pour 2023 et signale que les réservations des vols vers Bruxelles pour les prochains mois montrent que les Italiens et Espagnols sont nombreux à venir prochainement dans la capitale. Les réservations restent toutefois moins nombreuses parmi les pays hors d’Europe.

