Une action pour les travailleurs du sexe victimes de violences

Au Théâtre Océan Nord, une action est organisée afin de rendre hommage aux victimes des violences, faites aux travailleurs du sexe.

Les violences à l’égard des travailleur.euse.s du sexe prennent souvent différentes formes, c’est ce qu’explique Isabelle Jaramillo, coordinatrice d’espace P. “ il y a des formes de violences institutionnelles, structurelles, ou encore psychologiques. Et on se rend compte que les politiques sociales ne sont pas suffisantes afin de lutter contre toutes ces formes de violences“. Le secteur attend qu’il y ait plus de réactions fortes en matière de politique sociale, mais aussi en matière d’action sur le terrain, pour que les personnes qui sont victimes sur le terrain, puissent avoir de l’aide de manière plus efficace et plus rapide.

■ Une interview d’Isabelle Jaramillo par Michel Geyer