Un véhicule de Bruxelles-Propeté incendié ce lundi matin sur l’avenue de la Couronne

Un véhicule de Bruxelles-Propreté a été victime d’un incendie ce lundi matin.

Ce lundi matin, vià le bouton “Alertez-nous”, on nous signale que l’avenue de la Couronne avait été barrée ce matin à hauteur du Delhaize. Un incendie a été déclaré dans un camion de Bruxelles-Propreté. Ce qui a provoqué des embarras de circulation et une intervention des pompiers. L’information a été confirmée par Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. “On a été appelé vers 7h37 du matin pour un camion de Bruxelles-Propreté”, confirme-t-il. Nous avons envoyé un autopompe pour l’extinction du feu du véhicule. L’origine reste à déterminer mais aucun blessé n’est à déplorer.”

Une fois le véhicule dépanné, les pompiers ont nettoyé la voie publique. “Une autre autopompe spécifique a été envoyé pour récupérer l’huile hydraulique (200 l) du camion, afin d’éviter l’écoulement sur la voie publique”, termine-t-il.