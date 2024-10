Un triple salon sur la pop culture à Brussels Expo ce week-end

Le salon dédié à la culture asiatique Made in Asia sera consacré aux héros de comics américains, séries et films, et de la GameForce, à destination des amateurs de jeux vidéo.

Ce triple salon consacré à la pop culture en général se déroulera sur l’ensemble du site de Brussels Expo. Les organisateurs espèrent attirer 70.000 visiteurs durant le week-end. Made in Asia et Heroes Comic Con avaient déjà uni leurs forces pour la première fois l’an dernier, réunissant près de 60.000 personnes lors du dernier week-end de septembre.

Cette fois, ils seront rejoints par la GameForce, un événement dédié aux amateurs de jeux vidéo, qu’ils souhaitent tester des nouveautés ou dénicher des titres anciens. Le salon consacré à l’art vidéoludique, également organisé aux Pays-Bas, célébrera ainsi sa 10e édition belge à Brussels Expo.

“Le plus grand événement de culture populaire”

“Nous pouvons déjà dire que cela deviendra le plus grand événement de culture populaire du Benelux“, se réjouissent les organisateurs des trois événements, qui espèrent attirer 10.000 visiteurs de plus avec cet ajout au catalogue.

Outre les activités habituelles autour de la culture asiatique, de la pop culture américaine ou des jeux vidéo, il sera également possible de rencontrer divers artistes. Du côté de Made in Asia, Satoshi Ishino, directeur d’animation et animateur de nombreux animes comme Bleach, Death Note ou Gundam, sera ainsi présent pour des dédicaces, tout comme Shota Goshozono, animateur et storyboarder de Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man. La comédienne de doublage Brigitte Lecordier, voix de Sangoku dans Dragon Ball et de centaines d’autres personnages animés, sera par ailleurs de la partie, tout comme une dizaine de vidéastes d’Internet. Des spécialistes du cosplay, cet art du déguisement en personnage de fiction, seront aussi à l’affiche pour des spectacles et des dédicaces.

Les friands de séries auront l’occasion de rencontrer Bob Morley et Eliza Taylor des “100” ainsi que Ian Somerhalder et Paul Wesley de “Vampire Diaries”. Enfin, les fans du jeu vidéo Baldur’s Gate 3 pourront découvrir les acteurs Amelia Tyler et Tim Downie.

Chaque billet acheté pour l’un des salons permet l’accès aux autres événements, précise l’organisation. Les enfants âgés de moins de 11 ans peuvent par ailleurs entrer gratuitement.

Belga – Photo : BX1

■ Un reportage de Bernard Denuit, Karim Fahim et Hugo Moriamé