Un tram 15 pour relier Belgica et la Gare du Nord: on en sait plus sur le projet

Une nouvelle ligne de tram qui relierait Belgica et la Gare du Nord ? C’est la volonté de Bruxelles Mobilité et de la STIB, qui ont introduit une demande de permis pour la réalisation du tram 15. Une extension ultérieure est aussi prévue jusqu’à la Gare Centrale.

“Cette nouvelle ligne de tram reliera dans un premier temps le quartier Maritime à la Gare du Nord puis continuera, dans un second temps, jusqu’à la Gare centrale“, rappelle dans un communiqué Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

Le projet avait été décidé par le Gouvernement bruxellois en décembre 2018 sous l’impulsion de Pascal Smet.

L’espace public du quartier Maritime sera ainsi réaménagé : “La rue Picard sera plantée d’arbres et dotée de larges trottoirs. Le quartier Maritime, le parc Maximilien et le quartier Nord deviendront ainsi plus verts et plus agréables : un endroit où il fait bon vivre, jouer, habiter“, assure la ministre. L’objectif est de permettre “une répartition plus équilibrée de l’espace entre les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic automobile/de marchandises”, pour Bruxelles Mobilité, ainsi que “la création d’espaces verdurisés favorisant l’infiltration de l’eau, d’espaces de repos, d’espaces de jeu,…“.

Les travaux devraient commencer en 2026.

Voici le tracé de cette nouvelle ligne 15 :

Le projet comprend aussi la transformation du rond-point de la place Werrie, au niveau de la station Belgica. Il laissera sa place à des terrasses et des espaces verts. “Les chiffres de flux de circulation indiquent en effet qu’un rond-point à cet endroit n’est pas nécessaire : le trafic principal s’écoule via l’avenue Belgica et l’avenue Woeste“, justifie Bruxelles Mobilité. “Cet axe restera accessible depuis l’avenue Carton de Wiart, qui sera aménagé de manière à augmenter la sécurité routière et encourager le respect d’une vitesse adaptée“, ajoute le cabinet.

La rédaction – photos : Bruxelles Mobilité