Un tournoi de basket en hommage à Mehdi Bouda organisé pour la deuxième année consécutive

Le 20 août , Mehdi Bouba, alors âgé de 17 ans est décédé dans une collision avec un véhicule de police.

Pour la deuxième année consécutive, le collectif “Justice pour Mehdi” a tenu à rendre hommage à Mehdi en organisant un tournoi de basketball sur le terrain “Mehdi Bouda”, situé dans le quartier Dansaert, mais aussi à travers le dessin et le rap. Outre les tournois professionnels catégories “Dames” et “Hommes”, des interludes musicaux et des concours sont organisés tout au long de l’après-midi et jusqu’à 22h. Cette journée est une opportunité pour chaque jeune de s’exprimer via l’art et le dunk notamment.

Les jeunes bruxellois et les bénévoles sont toujours au rendez-vous pour cette édition afin de soutenir une cause qui leur tient à cœur. Cet événement a pour but de ne pas oublier la mémoire de Mehdi mais également de faire avancer la décision de justice. Une enquête complémentaire vient d’être ouverte.

Ayoub Bouda, frère de Mehdi, a d’ailleurs reçu il y a quelques semaines une récompense de la part de la Ligue des Droits humains pour son combat à la mémoire de son frère.

■ Reportage de Camille Paillaud, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira