Un tiers de Belges ont reçu une amende routière, principalement pour excès de vitesse

Trois Belges sur 10 ont reçu au moins une amende routière l’an dernier, dont la grande majorité (80%) pour excès de vitesse, montre une enquête réalisée par Vias. Celle-ci est diffusée vendredi à l’occasion de la 20e édition du marathon de contrôles de vitesse.

Six conducteurs sur 10 avouent que cette sanction a eu un impact sur leur comportement, “ce qui est le but recherché”, souligne l’institut pour la sécurité routière.

►Le 20e marathon de la vitesse est lancé ce vendredi

Les hommes (33%) reçoivent plus souvent des amendes de roulage, toutes infractions confondues, que les femmes (26%), précise Vias. Des différences sont également observées au niveau régional. Un tiers des usagers en Flandre (32%) et à Bruxelles (33%) ont reçu un procès-verbal au cours de l’année écoulée, contre 25% seulement en Wallonie.

L’immense majorité (96%) des usagers ayant reçu une contravention étaient des automobilistes. Alors que 60% des contrevenants ont reçu une seule amende, 27% en ont reçu au moins deux et 13% en ont reçu trois ou plus. Huit personnes ayant reçu un PV sur 10 ont été verbalisées pour excès de vitesse. Les autres infractions les plus courantes sont le stationnement fautif (18%), le non-respect d’un panneau d’interdiction (5%), l’usage du GSM (3%) et le non-port de la ceinture (2%). “Une amende porte ses fruits si elle induit un changement de comportement de la part du conducteur qui a commis l’infraction”, relève Vias.

Après avoir reçu un PV pour excès de vitesse, deux Belges sur trois (66%) disent avoir respecté les limitations de vitesse de manière plus scrupuleuse. “Bien entendu, l’aspect financier joue un rôle dans l’incitation à changer de comportement”, note l’institut. Ainsi, une personne sur trois (34%) a payé entre 101 et 300 euros d’amende. Près de 7% ont dû débourser plus de 300 euros l’année dernière pour leur(s) amende(s).

Belga – Photo: Nicolas Lambert