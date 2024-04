Un test BE-Alert sera effectué ce jeudi 4 avril en Région bruxelloise

Ce jeudi 4 avril, le système d’alerte par SMS de BE-Alert sera testé par safe.brussels en collaboration avec le Centre de crise National (NCCN). Celui-ci sera effectué à large échelle pour tester les capacités de l’outil et encourager l’inscription des citoyens présents ce jour sur le territoire de la Région bruxelloise.

Selon les chiffres récents, il y a 1 223 699 adresses enregistrées sur la plateforme dont seulement 6% de Bruxellois. Face à ce constat, safe.brussels a mené une campagne d’un mois 100% digitale visant à sensibiliser les Bruxellois. Le test s’inscrit dans le cadre de la journée nationale de test du système BE-Alert organisée trimestriellement, le premier jeudi du mois. Ce type d’exercices permet de tester la capacité et la vitesse du système, en identifiant d’éventuels points d’amélioration. Le Centre de crise National analysera minutieusement les résultats du test une fois qu’il sera terminé.

Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise, lance un appel à la sensibilisation : “Si 95 000 Bruxelloises et Bruxellois sont déjà inscrits à Be-Alert en Région de Bruxelles-Capitale, le nombre d’inscrits reste relativement faible. Nous participons à cette journée de test pour rappeler l’importance d’être alerté en cas d’incident et d’adopter les bons réflexes. Nous mobilisons aussi nos partenaires pour amplifier cette action cruciale pour la sécurité de tous en soutenant via le réseau des administrations régionales, la diffusion d’un message à destination des agents des services publics bruxellois. L’inscription à BE-Alert est gratuite et peut faire la différence lors d’une situation d’urgence. Il permet de recevoir directement et sans délai les messages des autorités publiques en cas d’urgence”.

C’est quoi?

Be-Alert est une plateforme qui permet aux autorités, d’informer des citoyens confrontés à une situation d’urgence afin qu’ils puissent adopter les bons comportements pour leur sécurité et celle de leurs proches. Les situations sont multiples : tempêtes, incendies, inondations, pannes de grande ampleur… La plateforme sera utilisée si des recommandations doivent être transmises aux personnes concernées. Ainsi, l’autorité pourra communiquer soit vers les personnes inscrites pour la zone concernée, soit élargir la diffusion du message à toute personne présente dans la zone concernée. L’inscription est totalement gratuite.

