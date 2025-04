Un temps clément pour terminer la journée et entamer un week-end doux

Les éclaircies s’élargiront dans le ciel vendredi après-midi et le temps sera généralement sec, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée.

Le temps sera doux avec des maxima oscillant entre 10°C en haute Ardenne à 17 ou 18°C sur l’ouest de la Belgique.

En soirée, le ciel sera peu à parfois partiellement nuageux avec davantage de nuages élevés et moyens depuis la France en deuxième partie de nuit. Les minima seront compris entre 0°c en Hautes Fagnes et 7 ou 8°C à la côte. La journée de samedi s’annonce similaire avec des éclaircies parfois plus larges sur l’est en début de journée.

Des cumulus se développeront en cours de journée mais le temps restera sec. Les températures vont un peu augmenter et les maxima oscilleront entre 15°C en haute Ardenne ou à la mer à 18°C, voire très localement 19°C en plaine. En soirée et en première partie de la nuit suivante, le ciel sera partiellement nuageux et généralement sec.

Après minuit, la nébulosité ainsi que le risque d’une averse augmentera sur l’ouest du pays. Les minima oscilleront entre 8 et 11°C. Dimanche, le ciel sera partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux, parfois porteurs d’averses. Des coups de tonnerre ne sont pas à exclure. Les maxima seront compris entre 15 et 21°C.

Belga