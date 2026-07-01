Un sondage montre qu’une majorité de Bruxellois soutient la LEZ

Une majorité de Bruxellois se dit favorable à la Zone de Basses Émissions (LEZ) et à la sortie progressive des véhicules thermiques. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par l’institut Dedicated pour l’asbl Les chercheurs d’air, publié au moment où les amendes liées au non-respect de la LEZ sont réactivées.

Selon l’enquête, 56 % des Bruxellois soutiennent l’interdiction des véhicules thermiques en Région bruxelloise à partir de 2035, via la LEZ. Ce soutien est similaire chez les femmes et les hommes (56 %), ainsi que chez les automobilistes (51 %) et les personnes ne possédant pas de voiture (59 %). Les jeunes y sont davantage favorables : 61 % des 18-34 ans soutiennent la mesure, contre 49 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

Le sondage révèle également que 64 % des personnes interrogées se disent préoccupées par les effets de la pollution de l’air sur la santé des Bruxellois.

Pour Pierre Dornier, directeur de l’asbl Les chercheurs d’air, “La Zone de Basses-Émissions est un outil puissant pour lutter contre la pollution de l’air et les émissions de CO2. Pour rappel, ces dernières sont grandement responsables des canicules qui nous frappent durement. La majorité de la population bruxelloise est en faveur de cette LEZ. Nous demandons à nos élu·es de ne pas la transformer en coquille vide avec un faible système de pass annuels. La santé des Bruxellois·es, particulièrement des plus défavorisé·es, est en jeu.”

Cette publication intervient alors que les sanctions pour les véhicules ne respectant pas les critères de la LEZ sont à nouveau appliquées. Le gouvernement bruxellois a toutefois décidé de convertir automatiquement la première amende en un pass valable douze mois. La Région étudie également la création de pass annuels renouvelables après la prochaine étape de la LEZ, prévue le 1er janvier 2028.

L’étude a été réalisée avec le soutien de Breathe Cities, une initiative internationale portée notamment par Bloomberg Philanthropies, le Clean Air Fund et C40 Cities, qui accompagne les villes dans leurs politiques d’amélioration de la qualité de l’air.

Belga