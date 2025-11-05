Un sex-shop du centre de Bruxelles fermé après la découverte de milliers de produits interdits

La police de la zone Bruxelles CAPITALE Ixelles a mis sous scellés un sex-shop du centre-ville ce jeudi 30 octobre, à la suite d’une opération de contrôle.

Assistés par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), les agents ont découvert un important stock de substances interdites : environ 6 000 bouteilles de poppers et plus de 5 000 pilules contenant des composants soumis à prescription médicale.

L’ensemble des marchandises a été confisqué, et le magasin fermé en concertation avec le parquet. Le gérant, interpellé, a été mis à la disposition de la justice. Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie de plus de 5 000 euros en espèces ainsi que de nombreux articles de luxe.

Cette opération fait suite à un contrôle similaire réalisé à la mi-août, soulignant la volonté des autorités de renforcer la surveillance du commerce de produits sensibles dans la capitale.

Rédaction – Photo : Police de Bruxelles