Un policier de la zone Bruxelles-Ouest condamné à trois ans avec sursis pour vol et prise de cocaïne au travail

Le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a condamné jeudi un policier de la zone Bruxelles-Ouest à une peine de trois ans avec un sursis de cinq ans pour un vol d’argent liquide commis en août 2025 dans les sacs de saisies du commissariat et une consommation de cocaïne constatée en février 2025 dans les toilettes du commissariat.

Alors que le prévenu contestait le vol de 525 euros durant son procès, le président du tribunal a recouru aux images des caméras de surveillance du coffre des saisies pour établir les faits. Il est “indubitable” que le prévenu a manipulé les sacs de saisie durant son service, a tranché le tribunal de première instance.

Le policier, suspendu depuis l’ouverture de l’enquête à son encontre, est condamné à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans ferme. Il doit également suivre une prise en charge médico-sociale pour traiter sa consommation de stupéfiants.

Le parquet avait requis une peine de deux ans, mais le tribunal a souligné la “gravité exceptionnelle des faits” et “l’atteinte portée à la confiance des citoyens envers les services de police“. “La confiance sociale ne peut se contenter d’une condamnation purement déclarative“, a déclaré le juge.

Bien que six mois séparent les deux infractions de nature différente, le tribunal a estimé qu’ils faisaient partie d’une même unité d’intention, reliée à la consommation de stupéfiants par le prévenu.

Plus de six radios portatives, une caméra corporelle et une balance de précision ont par ailleurs été retrouvées dans les affaires personnelles du prévenu. Ce dernier “avait l’habitude de détenir sans raison objective des objets appartenant à la zone de police“, reprend le jugement lu jeudi.

Le prévenu défendait durant le procès qu’il était à l’époque dans une situation compliquée après une interruption de plusieurs mois suite à un épuisement au travail.

Belga