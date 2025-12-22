Un nouveau point cash installé à proximité de la place Flagey

Équipé de trois distributeurs permettant le retrait et le dépôt d’argent, il vise à renforcer l’accès aux services bancaires dans ce quartier très fréquenté d’Ixelles.

Un point cash Batopin a été installé vendredi rue Malibran, à deux pas de la place Flagey.Cette implantation répond à une demande des habitants et des commerçants et s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien aux pôles commerciaux.

D’autres points cash devraient voir le jour en 2026, notamment à Matonge/Saint-Boniface, au Châtelain et dans le quartier Cimetière d’Ixelles/Université.

Rédaction