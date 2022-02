“Un monde” parmi les deux grands gagnants des Magritte du cinéma

“Une vie démente” d’Ann Sirot et Raphaël Balboni et “Un monde” de Laura Wandel, deux premiers longs métrages, ressortent grands gagnants samedi de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma, avec sept prix chacun.

Laura Wandel a raflé sept trophées avec “Un monde”, qui avait déjà marqué les esprits sur la Croisette lors du dernier Festival de Cannes. Les jeunes acteurs Maya Vanderbeque et Günter Duret, qui crèvent l’écran dans cette production, ont respectivement été sacrés Meilleurs espoirs féminin et masculin. Agée de 11 ans, Maya Vanderbeque interprète le rôle de Nora, une fillette qui, désemparée, découvre que son grand frère Abel (Günter Duret) est victime de harcèlement scolaire. Sur scène, les deux acteurs ont remercié Laura Wandel et l’équipe du film pour leur accompagnement durant la réalisation du long métrage. Au cours de la soirée, “Un monde” a également été récompensé des Magritte du “Meilleur premier film”, de la “Meilleure réalisation”, de la “Meilleure actrice dans un second rôle” (Laura Verlinden), du “Meilleur son” et du “Meilleur montage”.

►INTERVIEW // Laura Wandel : “Un monde” a été un long cheminement de sept ans

“Je partage ces Magritte avec toute mon équipe”

“On fait une seule fois un premier film dans sa vie et je n’aurais pas cru que ce film aurait eu un tel parcours“, a déclaré Laura Wandel, rendant hommage dans son discours à la réalisatrice Chantal Akerman, décédée en 2015 et qui lui avait donné envie de faire du cinéma. “Je partage ces Magritte avec toute mon équipe que je remercie chaleureusement pour sa ténacité et son travail mais aussi de se battre au quotidien pour un cinéma qui nous est cher“, a encore souligné la jeune cinéaste, remerciant au passage ses comédiens Maya Vanderbeke “pour avoir donné toute sa force à ce film” et Günter Duret “pour son courage et son endurance”.

La mise en scène de la soirée avait, elle, été confiée à Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d’Or, entourée de Myriam Leroy et Sébastien Ministru pour l’écriture et la scénarisation. A l’animation, on retrouvait pour la première fois une troupe de cinq comédiens et stand uppers composée de Laurence Bibot (mère de la chanteuse Angèle), Dena, Ingrid Heiderscheidt, Achille Ridolfi et Bwanga Pilipili. Des drag queens ont également apporté leur touche de bonne humeur à la soirée.

Belga : Photo : Belga