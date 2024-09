Un homme grièvement blessé à la suite d’un accident du travail à Molenbeek-Saint-Jean

“Mardi matin, vers 8h50, une patrouille de police de Bruxelles-Capitale/ Ixelles a été abordée sur le boulevard Albert II par des travailleurs qui signalaient avoir un collègue blessé dans leur camionnette”, a expliqué le commissaire de police de la zone Bruxelles-Ouest, Johan Berckmans.

Un homme a été grièvement blessé mardi matin à la suite d’un accident de travail survenu sur un chantier dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué la zone de police Bruxelles-Ouest, confirmant une information de Sudinfo. Les collègues du blessé ont d’abord fait le tour du chantier en le transportant en voiture, avant de croiser des agents de police. L’homme a ensuite été transféré vers l’hôpital.

“Les inspecteurs ont effectivement trouvé un homme grièvement blessé et ont rapidement appelé les services de secours. Une ambulance et un SMUR sont arrivés sur place et ont transféré la victime à l’UZ Bruxelles.” Le contact avec les collègues de la victime a été quelque peu difficile en raison de la différence de langue, mais leur interrogatoire a révélé que les ouvriers venaient d’un chantier de construction à Molenbeek-Saint-Jean, a précisé la police.

“Ils travaillaient dans un bâtiment de quatre étages en cours de rénovation et, selon les premières informations, un mur se serait effondré sur la victime. Celle-ci serait ensuite tombée dans une cage d’ascenseur vide et aurait dégringolée de quatre étages. Le parquet de Bruxelles et l’Auditorat du travail ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident”.

Belga