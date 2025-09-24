Un homme blessé au couteau après une rixe mardi soir à Saint-Josse

Les faits ont eu lieu à proximité de la rue de la Rivière.

Un homme a été blessé au couteau mardi soir à Saint-Josse, a indiqué la zone de police Bruxelles-Nord mercredi.

“Hier vers 21h30, une patrouille a été envoyée pour rixe entre deux particuliers. L’un a été blessé par un couteau, il a été pris en charge par les services de secours et ses jours n’étaient pas en danger”, a précisé la porte-parole de la zone, Katlien Breugelmans. Les deux personnes ont été privées de liberté et l’enquête déterminera les circonstances exactes des faits.

Belga