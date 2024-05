Un été théâtral au château du Karreveld

Chaque été depuis 26 ans, le Festival Bruxellons! propose au Château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean une centaine de représentations d’une quinzaine de spectacles créés au Festival ou issus de notre Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et depuis 2015, Bruxellons! propose chaque été une grande comédie musicale, avec un orchestre-live. Cette année, c’est la création mondiale en français d’un musical qui est considéré comme l’un des trois meilleurs de ces dix dernières années: Come from Away, un musical “feel good” autour des événements du 11 septembre et du destin de quelque 7.000 passagers de 38 avions de ligne qui ont atterri d’urgence ce jour-là dans la petite ville de Gander à Terre-Neuve. Cet événement fera naître des rencontres improbables entre ces réfugiers de l’air et les habitants et des amitiés nouvelles qui se sont tissées cette journée-là.

Le festival Bruxellons! se tient du 13 juillet au 30 août. Le programme complet est à retrouver ici.