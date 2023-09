Un été particulièrement pluvieux et pourtant… l’un des plus chauds jamais enregistrés

L’Institut Royal Météorologique dresse son bilan de l’été 2023. Il n’a pas fait très beau durant les vacances, mais malgré tout, cet été pourrait être parmi les plus chauds jamais enregistrés à Uccle.

Soleil de plomb et grosses chaleurs : l’été débute sur les chapeaux de roue. Le mois de juin est le plus chaud jamais enregistré à Uccle.

Mais la tendance s’inverse en juillet, avec plus de fraîcheur et de précipitations que la normale. Pareil pour le mois d’août, qui a compté 17 jours de précipitations et un ensoleillement moins important que la normale. Les températures restent pourtant de saison : 18,1 degrés en moyenne.

En cette rentrée, l’Institut Royal Météorologique estime désormais que l’été 2023 et ses 18,9 degrés de moyenne aura été plus chaud d’un degré de plus par rapport à la normale. C’est aussi le cinquième été le plus chaud des relevés.

■ Reportage de Arnaud Bruckner et Paul Bourrières