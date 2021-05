Un écriteau géant pour soutenir les Diables apparait sur la Grand-Place de Bruxelles

La Grand-Place de Bruxelles s’est réveillée ce mercredi avec une allure bien particulière. Un hashtag géant #DevilTime a en effet été peint en blanc durant la nuit sur ses pavés.

Il s’agit d’une initiative de la fédération belge de football, à moins d’un mois du début de l’Euro.

L’écriteau est visible via la webcam de la Grand-Place.

There’s some activity overnight at notre Grand Place. 🌙

Check out what’s going on. ⬇️

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 18, 2021