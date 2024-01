Un début d’année bien arrosé

La première semaine de l’année 2024 sera venteuse et humide avant que le temps ne devienne plus sec mais aussi plus froid le week-end prochain, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique.

Les vacances d’hiver (Noël) se poursuivront donc sous la pluie. Ce mardi, le ciel sera très nuageux à couvert avec, dans un premier temps, des périodes de pluie ou des bruines. Dans le courant de la matinée, l’ensemble des régions connaîtra des pluies continues et parfois modérées à partir de l’ouest. Les cumuls seront à nouveau importants.

Il fera très doux pour la saison avec des maxima à 13 degrés. Le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort. Les rafales varieront de 55 à 75 km/h à Bruxelles. La nuit prochaine, le temps sera chahuté avec des averses et des rafales atteignant jusqu’à 75 km/h.

Mercredi, le ciel sera variable à très nuageux avec des averses et encore assez bien de vent. Jeudi et vendredi, le temps restera variable avec quelques averses par moments, mais le vent perdra progressivement en intensité. Le week-end prochain est annoncé plus sec mais également nettement plus froid.