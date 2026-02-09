Un conclave pour “un retour à l’équilibre en 2029” : sceptique, Elke Van den Brandt réclame un tableau budgétaire et “de vraies mesures”

Les partis invités par le MR se réuniront mardi en conclave autour d’un cadre budgétaire visant, notamment, un retour à l’équilibre en 2029. La négociatrice de Groen, Elke Van den Brandt, se montre toutefois prudente, appelant à des mesures concrètes et doutant qu’un accord puisse être conclu dans les prochains jours.

Dès 10h30 mardi, en conclave, les partis invités par le MR travailleront “autour d’un cadre budgétaire qui vise le retour à l’équilibre en 2029“, annonce le parti. La majorité choisie serait composée du MR, du PS et des Engagés côté francophone, et de Groen, Anders, Vooruit et du CD&V du côté néerlandophone.

Elke Van den Brandt (Groen) avait déjà, plus tôt dans la journée, regretté l’absence de tableau budgétaire : “Pour l’instant, nous n’avons ni textes, ni tableaux, ni agenda : il nous est donc impossible de nous exprimer sur le fond“.

Invitée dans Bonsoir Bruxelles, la négociatrice néerlandophone s’est montrée sceptique sur un équilibre à atteindre en 2029. L’écologiste appelle à s’accorder sur “de vraies mesures, pas juste de l’air pour pouvoir dire qu’on va vers un équilibre budgétaire“.

Ce n’est que quand de vraies mesures seront décidées que, selon elle, la “vraie négociation” pourra commencer, tout en tenant compte de l’impact des économies sur la société. Elke Van den Brandt précise également, face à Fabrice Grosfilley, qu’elle défendra le secteur social-santé “qui a souffert ces derniers mois“.

“Je pense que ceux qui ont été là durant ces 600 jours méritent qu’on soit à leurs côtés. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire d’économies. Il faut faire des économies là où c’est possible, avec des réformes et avec un trajet qui est raisonnable pour faire en sorte que Bruxelles tienne le coup pour les mois et les années à venir”.

Selon le principe du conclave, les interlocuteurs ne devraient pas quitter le lieu des négociations avant qu’un accord soit conclu. Dans la pratique, Elke Van den Brandt doute qu’un accord puisse être trouvé dans les prochains jours. “Croire que d’ici vendredi, tout sera réglé… D’ici vendredi, on doit faire en sorte d’être lancés, qu’il y ait une bonne dynamique, qu’on ait le sentiment qu’on aboutira à quelque chose, mais avoir un gouvernement d’ici vendredi, c’est très optimiste“.

La négociatrice néerlandophone appelle à “prendre le temps qui est nécessaire pour trouver cet accord et faire en sorte qu’il soit respecté pour les années à venir“. “Si cela demande du temps pour se parler, il faut prendre ce temps“, ajoute-t-elle.

■ Interview de Fabrice Grosfilley dans Bonsoir Bruxelles