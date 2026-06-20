Un chômeur sur dix retrouve un emploi après la réforme, mais pas à Bruxelles

Depuis la réforme du chômage, près d’un chômeur sur dix ayant perdu ses allocations a retrouvé un emploi, selon une analyse de l’Onem.

À Bruxelles, ce taux est le moins élevé du pays : 8,5%, contre 10,7% en Wallonie et 11,8% en Flandre.

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En mars, 36.584 demandeurs d’emploi de longue durée, soit ceux cherchant du travail depuis plus de huit ans, ont vu leurs droits s’arrêter. Au total, 10,2% d’entre eux ont retrouvé un emploi comme salarié ou indépendant.

Belga