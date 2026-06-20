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Un chômeur sur dix retrouve un emploi après la réforme, mais pas à Bruxelles

Depuis la réforme du chômage, près d’un chômeur sur dix ayant perdu ses allocations a retrouvé un emploi, selon une analyse de l’Onem.

À Bruxelles, ce taux est le moins élevé du pays : 8,5%, contre 10,7% en Wallonie et 11,8% en Flandre.

À lire sur le même sujet : Le taux de chômage en Région bruxelloise en hausse sur un an

En mars, 36.584 demandeurs d’emploi de longue durée, soit ceux cherchant du travail depuis plus de huit ans, ont vu leurs droits s’arrêter. Au total, 10,2% d’entre eux ont retrouvé un emploi comme salarié ou indépendant.

Belga

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