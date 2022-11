Un chauffeur de taxi arrêté pour des vols de cartes bancaires sur ses clients

Le chauffeur subtilisait la carte bancaire de personnes âgées et effectuait plusieurs retraits et/ou achats. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt pour une trentaine de faits de vol par ruse, abus de faiblesse et fraude informatique.

En quelques mois, plusieurs personnes âgées ont déposé plainte, auprès de la zone de police Montgomery, pour des faits de vol de cartes bancaires commis par un chauffeur de taxi.

“L’enquête, diligentée par la zone de police Montgomery, a rapidement pu démontrer que ledit phénomène n’était pas isolé à notre territoire (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert & Woluwe-Saint-Pierre) et que chaque zone de police bruxelloise avait acté des plaintes pour ce genre de fait“, indique la zone dans un communiqué.

Le chauffeur de taxi, prenait en charge des personnes âgées, la plupart du temps à la sortie des hôpitaux – l’hôpital le plus impacté par ces faits étant l’hôpital Saint-Michel, situé à Etterbeek – et insistait pour que le/la client.e paye par carte via un terminal bancaire. “L’auteur se saisissait alors de la carte bancaire de la victime, faisait mine de l’introduire dans le terminal et laissait cette dernière introduire son code secret. La carte de la victime était ensuite subtilisée et remplacée par une autre carte, l’auteur en profitant pour effectuer plusieurs retraits frauduleux et/ou achats dans différents commerces avec la carte ainsi dérobée.”

Le chauffeur de taxi remplaçait en fait la carte bancaire du/de la client.e par celle d’une précédente victime.

L’auteur des faits a été présenté devant un juge d’instruction qui l’a placé sous mandat d’arrêt.

D’autres victimes

Selon la police, le nombre de victimes pourrait être bien supérieur au nombre de personnes qui ont porté plainte. “En effet, plusieurs victimes, personnes vulnérables pour la plupart, n’ont peut-être même pas conscience d’avoir été dupées. Si vous (ou l’un de vos proches) avez été victime d’un fait similaire, nous vous invitons à prendre contact rapidement avec la zone de police Montgomery, via l’adresse électronique zpz.montgomery.rech@police.belgium.eu.”

La rédaction – Photo d’illustration: Belga/Jasper Jacobs