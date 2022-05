Un boulanger de Tervuren réprimandé pour avoir utilisé le français dans son commerce

Un courrier du gouverneur leur a été adressé.

Un boulanger de Tervuren a reçu un courrier auquel il ne s’attendait pas. Cela fait 19 ans qu’il est installé dans la commune, mais récemment il a reçu une lettre de réprimande du gouverneur de la province. Un client l’a dénoncé, car une de ses vendeuse lui aurait parlé en français et non en néerlandais. Le courrier stipule qu’il doit respecter la loi du sol et parler néerlandais dans une commune flamande.

“Ça nous a tellement choqués, on a eu les jambes coupées tous les deux“, réagit Maria Dekimpe, propriétaire de la boulangerie. “Je ne comprends pas comment on peut avoir ce genre de réaction. Ici en boutique, on parle toujours la langue du client.”

Depuis cette annonce, plusieurs personnes du voisinage viennent montrer leur soutien. La polémique a aussi pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, où des centaines de messages affluent.

“La Belgique est un grand pays et la diversité est une grande force“, conclut Didier Dekimpe, également propriétaire de la boulangerie.

■ Reportage de Samia Er-Rami, Marjorie Fellinger et David Ferral