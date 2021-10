Uccle : un projet immobilier au Keyenbempt suscite la colère des riverains

Des riverains ont lancé une pétition contre un projet au Keyenbempt, à Uccle.

Pour l’heure, l’espace est une large plaine non-bâtie, et de potagers, entourés par les arbres du Parc Keyenbempt. Un lieu que des riverains souhaitent préserver, face à un projet immobilier de logements et de parkings, porté par la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale). “La réserve du Keyenbempt, havre de paix et maillon incontournable de la Promenade Verte autour de Bruxelles, est aujourd’hui menacée“, craignent des riverains, qui ont lancé une pétition.

Celle-ci a récolté, pour l’heure, plus de 2.800 signatures. “Souhaitons-nous vraiment que soit perdu à jamais cet environnement naturel sauvé de justesse [dans le cadre de la construction du ring Sud] et depuis lors remodelé en magnifique espace vert à vocation écologique et sociale ? Le projet de construction déposé par la SRLB est désastreux, incohérent et aberrant“, soulignent les auteurs de la pétition, qui indiquent qu’une partie des lieux se trouvent en zone inondable, et que le projet “ne respecte pas le classement du Moulin de Nekkersgat comme monument en 1971 ni celui de ses environs immédiats au titre de site en 1977“.

La commune d’Uccle s’oppose aussi au projet

Du côté de la commune d’Uccle, on s’oppose également au projet immobilier.

Sur Facebook, le MR d’Uccle (parti du bourgmestre, Boris Dilliès, et de l’échevin de l’Urbanisme, Jonathan Biermann) indique que bien que “l’accessibilité au logement en Région bruxelloise [soit] une problématique récurrente à laquelle il faut pouvoir apporter des réponses concrètes“, “nous considérons que la Région se trompe de statégie en agissant de la sorte. À Uccle, nous privilégions d’autres outils que la construction sur des parcelles qui contribuent au caractère très qualitatif de notre environnement“.

Contacté par la RTBF, le cabinet de la secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), a notamment indiqué que le projet est situé sur des parcelles voisines du parc, et que “les 10 hectares d’espaces verts que représente le parc du Keyenbempt ne sont donc pas concernés : sa place dans la ville et dans le quartier n’est en rien menaée, ni aujourd’hui ni demain“.

Elle précise également qu’aucun projet n’est fixé pour l’heure (aucun architecte n’a été désigné, et le nombre de logements n’est pas défini), mais que “aujourd’hui, plus de 50.000 ménages sont sur la liste d’attente de la SLRB pour l’obtention d’un logement social. Les solutions que la Secrétaire d’Etat met en œuvre via le Plan d’Urgence Logement pour répondre à cette demande passent par la mobilisation des rares terrains encore disponibles mais aussi par de multiples autres leviers : la lutte contre les logements inoccupés, la rénovation du parc de logements sociaux, la reconversion de bureaux en logements, l’acquisition de logements sociaux sur le marché privé, la mise en place d’une allocation-loyer ou l’augmentation de logements en AIS“, indique également son cabinet.

