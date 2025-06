Uccle : le tram 92 de retour sur le pont Carsoel dès ce lundi, les voitures patienteront jusqu’à mi-juillet

Après plusieurs mois de travaux, le pont Jean et Pierre Carsoel, à Uccle, s’apprête à rouvrir. À partir de ce lundi 2 juin, le tram 92 pourra à nouveau emprunter son tracé habituel jusqu’à Fort-Jaco, mettant fin aux perturbations liées au chantier. Les usagers des arrêts Gare de Saint-Job, Place Saint-Job, Alphonse XIII et Fort-Jaco verront donc leur ligne rétablie. Les bus de substitution (T-Bus 92), déployés pendant toute la durée des travaux, cesseront de circuler.

Le pont, qui surplombe la gare de Saint-Job, avait été fermé le 4 novembre 2024 pour être entièrement démoli, l’ouvrage centenaire présentant des risques pour la sécurité. Il a depuis été remplacé par une structure plus large, rectiligne et modernisée.

La réouverture à la circulation automobile n’est toutefois prévue que pour le 19 juillet. En attendant, le pont sera accessible uniquement aux trams et aux piétons. Certains aménagements de finition se poursuivront dans les prochaines semaines, mais ne perturberont pas le trafic, assure Thibaud Wyngaard, échevin ucclois de l’Espace public.

L’ancien tracé, marqué par une courbe en “S”, a été remplacé par une voie plus droite, conçue pour fluidifier les déplacements et améliorer la sécurité de tous les usagers. La rue de la Pêcherie est également de nouveau accessible via le pont.

