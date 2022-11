Uccle : le tram 51 retrouvera les rails de la chaussée d’Alsemberg, samedi

Les travaux de la chaussée d’Alsemberg viennent de prendre fin.

Depuis plusieurs mois, le tram 51 de la STIB ne circulait plus via la chaussée d’Alsemberg. Encore aujourd’hui, les véhicules sont en effet déviés entre les arrêts Albert et Globe, via l’avenue Brugmann et la place Vanderkinderen, desservant sur cet itinéraire les arrêts de la ligne de tram 4. Mais dès ce samedi, les trams de la ligne 51 emprunteront à nouveau la chaussée d’Alsemberg, dont les travaux ont pris fin.

Dès samedi, les arrêts habituels du tram 51 seront à nouveau desservis : Xavier de Bue, Bens, Roosendael, Coghen et Altitude 100. De même, “l’arrêt Globe direction Van Haelen se fait à nouveau dans la chaussée d’Alsemberg“, précise la STIB.

► Lien externe | Plus d’informations sur le site de la STIB

Le futur terminus toujours en travaux

Si le tram 51 circulera, samedi, à nouveau sur son itinéraire habituel entre Albert et Globe, “le futur terminus de la ligne dans la station Albert est cependant encore en travaux jusque septembre 2023“, indique la STIB, qui précise que “venant de Van Haelen, les trams font donc leur terminus à l’Altitude 100. De l’autre côté de la ligne, les trams 51 venant de Stade feront leur terminus à la Gare du Midi“.

Ces différentes modifications ont aussi des conséquences sur la ligne de bus 70 (qui renforçait la ligne 37 entre Héros et Albert), qui circulera désormais uniquement entre Homborch et Héros, et les bus Noctis N11, qui circulent eux aussi à nouveau par la chaussée d’Alsemberg entre Coghen et Globe, dès ce vendredi soir.

ArBr – Photo : Belga