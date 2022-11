Uccle : le tram 51 est de retour sur la chaussée d’Alsemberg

Les travaux de la chaussée d’Alsemberg viennent de prendre fin.

Depuis plusieurs mois, le tram 51 de la STIB ne circulait plus via la chaussée d’Alsemberg. Encore aujourd’hui, les véhicules sont en effet déviés entre les arrêts Albert et Globe, via l’avenue Brugmann et la place Vanderkinderen, desservant sur cet itinéraire les arrêts de la ligne de tram 4. Mais dès ce samedi, les trams de la ligne 51 emprunteront à nouveau la chaussée d’Alsemberg, dont les travaux ont pris fin.

Dès samedi, les arrêts habituels du tram 51 seront à nouveau desservis : Xavier de Bue, Bens, Roosendael, Coghen et Altitude 100. De même, “l’arrêt Globe direction Van Haelen se fait à nouveau dans la chaussée d’Alsemberg“, précise la STIB. Au plus grand bonheur des commerçants.

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Morgane Van Hoobrouck et Loic rey