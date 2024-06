Uccle : le pont Carsoel sera finalement fermé six mois à partir de novembre

Un plan de circulation sera communiqué prochainement par la commune.

Dès le mois de novembre, le pont Carsoel sera fermé à la circulation pendant six mois. Il s’agit d’un noeud de la circulation ucclois, et cela concerne les automibilistes, la Stib et la SNCB. La structure a un siècle. Le pont devait être détruit dès le mois d’aout et une nouvelle structure devait être érigée dans la foulée. Le chantier a pourtant pris du retard et Infrabel a reporté les travaux. La fermeture passe donc de quatre à six mois.

Un plan de circulation sera communiqué prochainement par la commune.

Rédaction